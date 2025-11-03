পাবনার চারটি আসনে ধানের শীষ পেলেন যারা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনার পাঁচটি আসনের চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে সাঁথিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত পাবনা-১ আসনে দলের প্রার্থী কে হবেন সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।
ধানের শীষের ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন, পাবনা-২ আসনে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য একেএম সেলিম রেজা হাবিব, পাবনা-৩ কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন, পাবনা-৪ আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব এবং পাবনা ৫ আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী কেন্দ্রীয় শ্রমিকদলের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এএইচ/এএসএম