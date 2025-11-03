  2. রাজনীতি

ঢাকা-৮ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাস

প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস/ছবি সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে বিএনপি।

দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসন থেকে প্রার্থী হবেন। তবে ঘোষিত প্রার্থী তালিকা পরিবর্তন হতে পারে বলে জানান মির্জা ফখরুল।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।

