নওগাঁর পাঁচটি আসনে ধানের শীষ পেলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নওগাঁর ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে নওগাঁ-১ (সাপাহার-পোরশা-নিয়ামতপুর) আসনে নিয়মাতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ধামইরহাট) সাবেক সংসদ সদস্য সামসুজ্জোহা খাঁন, নওগাঁ-৩ (বদলগাছী -মহাদেবপুর) কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ফজলে হুদা বাবুল, নওগাঁ-৪ (মান্দা) মান্দা উপজেলা বিএনপির সদস্য ডা. ইকরামুল বারি টিপু এবং নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনে আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে প্রার্থিতা ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে নওগাঁ -৫ (সদর) আসনে।
এ বিষয়ে নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক (নান্নু) বলেন, দলের নেতা তারেক রহমান যোগ্য নেতাদেরই মনোনীত করেছেন। আশা করছি সকল ভেদাভেদ ভুলে সবাই একসঙ্গে কাজ করা হবে।
আরমান হোসেন রুমন/এএইচ/এএসএম