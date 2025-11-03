গাজীপুরে ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে চারটিতে প্রার্থীতা ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের নাম ঘোষণা করেন।

এতে গাজীপুরের চারটি আসন থেকে মনোনয়নপ্রাপ্তরা হলেন-সাবেক মন্ত্রী ও মেয়র অধ্যাপক এম এ মান্নানের ছেলে গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মঞ্জুরুল করিম রনি (গাজীপুর-২), বিএনপির সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু (গাজীপুর-৩), গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রয়াত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আসম হান্নান শাহের ছেলে শাহ রিয়াজুল হান্নান (গাজীপুর-৪) ও গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ কে এম ফজলুল হক মিলন (গাজীপুর-৫)। তবে গাজীপুর-১ ও গাজীপুর-৬ আসনের প্রার্থীতা ঘোষণা করা হয়নি।

