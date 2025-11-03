মৌলভীবাজারের চার আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
ঘোষণা অনুযায়ী মৌলভীবাজার-১ আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শিল্পপতি নাসির উদ্দিন মিঠু। বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলা নিয়ে মৌলভীবাজার-১ আসন ঘটিত।
মৌলভীবাজার-২ আসনে কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শওকতুল ইসলাম শকু। কুলাউড়া উপজেলা নিয়ে এই আসন।
মৌলভীবাজার-৩ আসনে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ছেলে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি এম নাসের রহমান। মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলা নিয়ে এই আসন।
মৌলভীবাজার-৪ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী হাজী মুজিব। তিনি এর আগেও এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করেছেন।
ওমর ফারুক নাঈম/এনএইচআর/এমএস