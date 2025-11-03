পঞ্চগড়ে বিএনপির নওশাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সারজিস

পঞ্চগড়ে বিএনপির নওশাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সারজিস
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী তালিকায় স্থান পেয়েছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জমির। তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। এই আসনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
পঞ্চগড়-১ আসনে অন্য দলের প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা ইকবাল হোসাইন, জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র রাশেদ প্রধান।
সফিকুল আলম/এসআর/এএসএম