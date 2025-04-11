ফাঁকা কক্সবাজার-২, বাকি তিন আসনে পুরোনোতেই ভরসা বিএনপির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল গোছানো শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তারই অংশ হিসেবে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এসময় কক্সবাজারের ৪টি সংসদীয় আসনের ৩টিতে দলের মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়েছে। এসব আসনে পুরোনো এমপিদের উপরই আস্থা রেখেছে দলের হাইকমান্ড। অথচ এসব আসনে অনেক নতুন মুখ নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে মাঠে বিচরণ করছেন।
অপরদিকে দুটি দ্বীপ উপজেলা নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা বিশ্লেষণ চলছে। একটি পক্ষ বলছে, তফসিল ঘোষণা না হওয়ায় এখনো বলা যাচ্ছে না দলগুলো একক নির্বাচন করবে না জোটবদ্ধ। জোটবদ্ধ নির্বাচন হলে জোটের শরীকদের জন্য হয়ত কক্সবাজার-২ আসনটি ছেড়ে দেবে বিএনপি।
আরেকটি পক্ষ বলছে, কয়লা বিদ্যুৎ ও গভীর সমুদ্র বন্দর সমেত মহেশখালী দেশের সিঙ্গাপুরে রূপ নিবে। একে হ্যান্ডেল করতে ডায়নামিক নেতৃত্ব দরকার। হয়ত, তেমনটি খুঁজতে অপেক্ষা করছে।
কক্সবাজার-১ (চকরিয়া ও পেকুয়া) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ।
কক্সবাজার-৩ (সদর-রামু ও ঈদগাঁও) আসনে বিএনপির মৎস্যজীবী বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য লুৎফর রহমান কাজলের নাম ঘোষণা হয়েছে।
আর উখিয়া-টেকনাফ নিয়ে গঠিত কক্সবাজার-৪ আসনে সাবেক হুইপ ও একাধিকবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী মনোনয়ন পেয়েছেন।
দলীয় মনোনয়ন পেয়ে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, উখিয়া-টেকনাফের মাটি ও মানুষের সঙ্গে আমার নাড়ির সম্পর্ক। জনকল্যাণে কয়েক দশক ধরে কাজ করেছি, আমি পরীক্ষিত। আগামীতেও সবার কল্যাণে কাজ করে যাব।
এক প্রতিক্রিয়ায় লুৎফুর রহমান কাজল বলেন, আমার ওপর আস্থা রাখায় দলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। কক্সবাজার-৩ আসনের জনগণ আগের মতো ধানের শীষকে জয়ী করবে ইনশাআল্লাহ।
গত ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জেলার চারটি আসনের তিনটিতে বিএনপির প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন।
পতিত আওয়ামী লীগের আমলের অনুষ্ঠিত ২০১৪ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি, তবে ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে কক্সবাজারের ৪টি আসনে প্রার্থী থাকলেও জয়লাভ করেননি কেউ। আর ২০২৪ এর নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি।
