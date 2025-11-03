  2. রাজনীতি

গোপালগঞ্জের ৩ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নিজ জেলা গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ ঘোষণা দেন।

গোপালগঞ্জ-১ আসনে দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম, গোপালগঞ্জ-২ আসনে ড্যাব নেতা কেএম বাবর এবং গোপালগঞ্জ-৩ আসনে স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানী মনোনয়ন পেয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন মোট ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

