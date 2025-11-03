ফরিদপুরে ধানের শীষ পেলেন যারা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে ফরিদপুরে চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ফরিদপুর-১ আসনে এখনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।
প্রার্থীরা হলেন ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু, ফরিদপুর-৩ আসনে মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ এবং ফরিদপুর-৪ আসনে কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এসব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন।
