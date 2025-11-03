ফজলুর রহমানেই আস্থা বিএনপির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২৩৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ-৪ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন দলীয় পদ স্থগিত থাকা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, আসন্ন নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৪ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। তবে ঘোষিত প্রার্থী তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত রয়েছেন।
কেএইচ/এমএএইচ/এমএস