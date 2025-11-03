  2. রাজনীতি

বিএনপির যেসব প্রার্থীর সঙ্গে লড়তে হবে নাহিদ-সারজিস-আখতারদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির যেসব প্রার্থীর সঙ্গে লড়তে হবে নাহিদ-সারজিস-আখতারদের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন।

তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঢাকা-১১ আসনের বিএনপি প্রার্থী এম এ কাইয়ুম, এই আসনে নির্বাচন করতে পারেন এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম।

রংপুর-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ এনামুল হক ভরসা। এই আসনে নির্বাচন করতে পারেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

পঞ্চগড়-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ নওশাদ জমির, এই আসনে আগে থেকে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, এই আসনে নির্বাচন করতে পারেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

চাঁদপুর-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. মমিনুল হক, এই আসনে নির্বাচন করতে পারেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

নোয়াখালী-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শাম্মী, এই আসনে এনসিপির আব্দুল হান্নান মাসউদ আগে থেকে প্রচার প্রচারণা-জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধারণা করা হচ্ছে নির্বাচনে এনসিপির এসব শীর্ষ নেতা বিএনপির এই নেতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এনএস/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।