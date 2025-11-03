সিরাজগঞ্জে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

সিরাজগঞ্জে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
এতে সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) আসন বাদ রেখে পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। ধারণা করা হচ্ছে, এ আসনটি জোটের প্রার্থী ছাড় পাবেন।
বিএনপি ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন, সিরাজগঞ্জ-২ (সিরাজগঞ্জ-কামারখন্দ) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনে জেলা বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ভিপি আয়নুল হক।
সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য এম আকবর আলী, সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনে দলটির রাজশাহী বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীম ও সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ডা. এম এ মুহিত।
এদিকে জেলার এ পাঁচটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের বেশ উৎফুল্ল লক্ষ্য করা গেছে।
এম এ মালেক/এনএইচআর/এএসএম