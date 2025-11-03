নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান

নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা করেছে বিএনপি। এর মধ্যে ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও বগুড়া-৬ আসনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মির্জা ফখরুল বলেন, এ প্রার্থী পরিবর্তন হতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত রয়েছেন।
এমএএইচ/এএসএম