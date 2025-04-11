উত্তরসূরী হিসেবে ধানের শীষ পেলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ঘোষিত ২৩৭ প্রার্থীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে দলের দ্বিতীয় প্রজন্মের বিশেষ উপস্থিতি। একসময় প্রভাবশালী নেতা ছিলেন যাদের সন্তানরা এবার ধানের শীষের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনের মাঠে নামছেন। কেউ আগেও ভোটের ময়দানে ছিলেন, কেউ সম্পূর্ণ নতুন মুখ।
দলের এই তরুণ প্রজন্মের ২১ নেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা মূলত সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী নেতাদের উত্তরসূরি। আইনজীবী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত তরুণ রাজনীতি করা এই তালিকায় রয়েছেন। কেউ পারিবারিক রাজনীতি থেকে আসছেন, কেউ আবার নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি।
উত্তরাঞ্চল
পঞ্চগড়-১
প্রার্থী: মোহাম্মদ নওশাদ জমির
পরিচয়: সাবেক স্পিকার জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে। ৯৪ বছর বয়সি জমিরউদ্দিন সরকার এখনও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য। নওশাদ বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সম্পাদক।
মধ্যাঞ্চল (ঢাকা শহর)
ঢাকা-৪
প্রার্থী: তানভীর আহমেদ রবিন
পরিচয়: সাবেক সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদের ছেলে। ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্য সচিব। ২০০৬ সালে বিদ্যুৎ ও পানির দাবিতে রাস্তায় নামা মানুষের ধাওয়ার ঘটনায় আলোচনায় ছিলেন তার বাবা।
ঢাকা-৬
প্রার্থী: ইশরাক হোসেন
পরিচয়: অবিভক্ত ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার ছেলে। বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক কমিটির সদস্য। ২০২০ সালের ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাচনে প্রায় ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে হেরেছিলেন, পরে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল ফল বাতিল করে তাকে মেয়র ঘোষণা করে।
রাজশাহী ও আশেপাশের জেলা
নাটোর-১
প্রার্থী: ফারজানা শারমিন পুতুল
পরিচয়: সাবেক যুব ও ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত ফজলুর রহমান পটলের মেয়ে। আইনজীবী ও নাটোর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা দুর্নীতি দমন কমিশনবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন।
কুষ্টিয়া-২
প্রার্থী: রাগীব রউফ চৌধুরী
পরিচয়: সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ চৌধুরীর ছেলে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সুপ্রিম কোর্টে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্যানেল আইনজীবী।
খুলনা বিভাগ
যশোর-৩
প্রার্থী: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত
পরিচয়: সাবেক খাদ্য, তথ্য ও বন ও পরিবেশমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের ছেলে। জাতীয় নির্বাহী কমিটির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক। ২০১৮ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ফরিদপুর অঞ্চল
ফরিদপুর-২
প্রার্থী: শামা ওবায়েদ
পরিচয়: সাবেক মহাসচিব ও মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের মেয়ে। সাংগঠনিক সম্পাদক। ২০১৮ সালের নির্বাচনে এই আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ছিলেন।
ফরিদপুর-৩
প্রার্থী: চৌধুরী নায়াব ইউসুফ
পরিচয়: সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের মেয়ে। দাদা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
সিলেট ও মৌলভীবাজার অঞ্চল
মৌলভীবাজার-৩
প্রার্থী: নাসের রহমান
পরিচয়: সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলে। মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি। ২০০১ সালের উপ-নির্বাচনে ওই আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
চট্টগ্রাম বিভাগ
চট্টগ্রাম-৫
প্রার্থী: মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
পরিচয়: মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের ছেলে। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামসহ বিএনপির বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত।
চট্টগ্রাম-৭
প্রার্থী: হুম্মাম কাদের চৌধুরী
পরিচয়: প্রয়াত স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য।
চট্টগ্রাম-১৪
প্রার্থী: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা
পরিচয়: সাবেক বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ছেলে। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক।
গাজীপুর অঞ্চল
গাজীপুর-৪
প্রার্থী: শাহ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজ
পরিচয়: স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আ স ম হান্নান শাহ’র ছেলে। ২০১৮ সালে এই আসনের ধানের শীষ প্রার্থী ছিলেন। বর্তমানে গাজীপুর জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক।
গাজীপুর-২
প্রার্থী: এম মঞ্জুরুল করিম রনি
পরিচয়: সাবেক মেয়র আব্দুল মান্নানের ছেলে।
মানিকগঞ্জ
মানিকগঞ্জ-২
প্রার্থী: মঈনুল ইসলাম খাঁন
পরিচয়: সাবেক শিল্পমন্ত্রী শামসুল ইসলাম খানের ছেলে। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে উপ-নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহ-৯
প্রার্থী: ইয়াসের খান চৌধুরী
পরিচয়: উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আনওয়ারুল হোসেন খান চৌধুরীর ছেলে। নান্দাইল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক।
শেরপুর
শেরপুর-৩
প্রার্থী: মাহমুদুল হক রুবেল
পরিচয়: সাবেক সংসদ সদস্য সিরাজুল হকের ছেলে। ২০০১ সালের নবম সংসদের সদস্য এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
শেরপুর-২
প্রার্থী: ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম চৌধুরী
পরিচয়: সাবেক হুইপ প্রয়াত জাহেদ আলী চৌধুরীর ছেলে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।
শেরপুর-১
প্রার্থী: সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা
পরিচয়: জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীর মেয়ে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী ছিলেন। ৩২ বছর বয়সি পেশায় চিকিৎসক এবং জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক।
ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহ-৩
প্রার্থী: মেহেদী হাসান
পরিচয়: ওই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে।
পিরোজপুর
পিরোজপুর-২
প্রার্থী: আহমেদ সোহেল মঞ্জু সুমন
পরিচয়: সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের ছেলে।
