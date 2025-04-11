সাতক্ষীরার ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাতক্ষীরার চারটি আসনসহ সারাদেশের ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।
এর মধ্যে সাতক্ষীরা-১ আসনে দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও আলিপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি কাজী আলাউদ্দীন, সাতক্ষীরা-৪ আসনে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. মনিরুজ্জামানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এদিকে সাতক্ষীরা-৩ আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত ডা. শহিদুল আলম ও সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুল আলিমের সমর্থকরা বিক্ষোভ, মশাল মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/জেআইএম