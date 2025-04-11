সাতক্ষীরার ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরার ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাতক্ষীরার চারটি আসনসহ সারাদেশের ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।

এর মধ্যে সাতক্ষীরা-১ আসনে দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও আলিপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি কাজী আলাউদ্দীন, সাতক্ষীরা-৪ আসনে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ড. মনিরুজ্জামানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সাতক্ষীরার ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিকে সাতক্ষীরা-৩ আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত ডা. শহিদুল আলম ও সাতক্ষীরা-২ আসনে আব্দুল আলিমের সমর্থকরা বিক্ষোভ, মশাল মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন।

আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।