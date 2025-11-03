  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীর দুই আসনে নতুন মুখ, চারটিতে টিকিট পেলেন পুরোনোরাই

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
মিজানুর রহমান মিনু, মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিন, শফিকুল হক মিলন, ডিএম জিয়াউর রহমান, নজরুল ইসলাম, আবু সাঈদ চাঁদ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহীর ছয়টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানে চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক শেষে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ঘোষণা অনুযায়ী, রাজশাহীর ছয়টি আসনের মধ্যে দুইটিতে এসেছে নতুন মুখ, আর চারটিতে পুরোনো প্রার্থীরাই পুনরায় টিকিট পেয়েছেন। এর মধ্যে নতুন মুখ হিসেবে রাজশাহী-১ (চারঘাট-বাঘা) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিন ও রাজশাহী-৪ (বাঘা-পুঠিয়া) আসনে ডিএম জিয়াউর রহমান।

অন্যদিকে, রাজশাহী-২ (সদর) আসনে আগের মতোই মনোনয়ন পেয়েছেন মিজানুর রহমান মিনু, রাজশাহী-৩ (মোহনপুর-পুঠিয়া) আসনে অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন, রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর-পুঠিয়া) আসনে নজরুল ইসলাম, এবং রাজশাহী-৬ (বাগমারা) আসনে আবু সাঈদ চাঁদ পুনরায় মনোনয়ন পেয়েছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মাঠপর্যায়ের সংগঠনের মতামত, স্থানীয় জনপ্রিয়তা ও তৃণমূলের মূল্যায়ন বিবেচনা করেই এবার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। মনোনয়ন ঘোষণার পর রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

নেতাকর্মীরা জানান, ঘোষিত প্রার্থীদের পক্ষে এখন থেকেই নির্বাচনি প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মাঠপর্যায়ে গণসংযোগ ও যোগাযোগ কার্যক্রমও শুরু হবে দ্রুত।

রাজশাহী জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক শফিকুল আলম সমাপ্ত বলেন, আমার খুব খুশি এবারের মনোনয়ন নিয়ে। যারা পূর্বে ভোট করেছে তাদের মনোনয়ন দিয়েছে। যারা অভিজ্ঞ তাদের দেওয়া হয়েছে।

সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এমএস

