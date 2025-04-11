খাগড়াছড়িতে ধানের শীষের প্রার্থী ওয়াদুদ ভুইয়া

জেলা প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে লড়বেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভুইয়া। তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির কর্মসংস্থান বিষয়ক সহ-সম্পাদক।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ঘোষণা দেন।

১৯৯৬ সালে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ওয়াদুদ ভুইয়া। এরপর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ওয়াদুদ ভুইয়া।

এমআরভি/এফএ/জিকেএস

