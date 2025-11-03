  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৯ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
নীলফামারী চারটি আসনের দুইটিতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নীলফামারীর জেলার চার আসনের মধ্যে দুটি আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। তবে বাকি দুইটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেনি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের নাম ঘোষণা দেন।

ঘোষণা অনুযায়ী নীলফামারী-২ (নীলফামারী সদর) আসনে বিএনপির জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব এএইচ মো. সাইফুল্লাহ রুবেল এবং নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনে সৈয়দপুর সাংগঠনিক জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়।

