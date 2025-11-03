শরীয়তপুরে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

শরীয়তপুরে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা
শরীয়তপুরের তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষণা অনুযায়ী শরীয়তপুর-১ (পালং-জাজিরা) জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ আসলাম, আসন-২ (নড়িয়া-সখিপুর) জেলা বিএনপির সভাপতি শফিকুর রহমান কিরণ এবং সংসদীয় আসন-৩ (ডামুড্যা-গোসাইরহাট) আসনে প্রার্থী হিসেবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
বিধান মজুমদার/এএইচ/এমএস