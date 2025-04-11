খালেদা জিয়াসহ দিনাজপুরের ৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫০ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বেগম খালেদা জিয়াসহ দিনাজপুরে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দিনাজপুরের ছয়টি মধ্যে পাঁচটি আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি। এই তালিকা অনুসারে, দলের চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে মনোনীত করা হয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন। তবে দলীয় কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি দিনাজপুর-৫ আসনে।

বাকি আসনগুলোতে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- দিনাজপুর-১ আসনে মো. মনজুরুল ইসলাম, দিনাজপুর -২ আসনে মো. সাদিক রিয়াজ চেীধুরী পিনাক, দিনাজপুর-৩ আসনে বেগম খালেদা জিয়া, দিনাজপুর-৪ আসনে মো. আক্তারুজ্জামান মিয়া এবং দিনাজপুর- ৬ অধ্যাপক এজেড এম জাহিদ হোসেন।

এদিকে, দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনের বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া নাম ঘোষণার পর থেকেই আসনটির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। বেগম জিয়া এই আসনেরই ‘দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়’ তৎকালীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ালেখা করেছেন। এ আসনে থেকে এর আগেও একবার নির্বাচন করেছেন তিনি।

এছাড়া দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর-হাকিমপুর-নবাবগঞ্জ-ঘোড়াঘাট) আসন থেকে অধ্যাপক এজেড এম জাহিদ হোসেন প্রথম নির্বাচন করছেন। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির কেন্দ্রী স্থায়ী কমিটির সদস্য।

