ফেনীর তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী খালেদা জিয়া-জয়নাল-মিন্টু

ফেনীর তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী খালেদা জিয়া-জয়নাল-মিন্টু
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী জেলার ৩টি সংসদীয় আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সোমবার (০৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ফেনী-১ (ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, ফেনী-২ (সদর উপজেলা) আসনে লড়বেন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক জয়নাল আবদীন ভিপি এবং ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) আসনে লড়বেন খ্যাতনামা শিল্পপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু।
এদিকে খালেদা জিয়া, ভিপি জয়নাল ও মিন্টুকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার খবরে ফেনীজুড়ে খুশির জোয়ার বইছে। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে ফেনী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ঘোষণার খবর জানার পরপরই সোমবার রাতে ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর ইউনিয়নের কালিরহাট বাজারে আনন্দ মিছিল বের করেন স্থানীয় গ্রামবাসী ও বিএনপির নেতাকর্মীরা। মিছিলের নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রসুল মজুমদার গোলাপ।
আনন্দে উচ্ছ্বসিত নেতাকর্মীরা বলেন, ‘মাঠে না এলেও খালেদা জিয়া অনলাইনে কথা বললেই আমরা তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবো।’
তারা আরও বলেন, ‘বেগম জিয়া সুস্থ আছেন, গণসংযোগের সক্ষমতা তার রয়েছে-এ খবর পেয়ে তারা আশাবাদী ও উদ্দীপ্ত।’
ফেনী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল জানান, খালেদা জিয়া এ দেশের সবচেয়ে নির্যাতিত মজলুম দেশনেত্রী। তাকে ফেনী-১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রার্থী ঘোষণা করায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দলের হাইকমান্ডকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ নিয়ে আমরা খুব উচ্ছ্বসিত। আমরা আশা করছি ফেনী জেলার সার্বিক উন্নয়নে ফেনীর ৩টি আসনের জনগণ আমাদের প্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়া, জয়নাল আবেদীন ভিপি ও আবদুল আউয়াল মিন্টুকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এফএ/জেআইএম