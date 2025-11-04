মাগুরা দুই আসনে বিএনপির হয়ে লড়বেন যারা

মাগুরা দুই আসনে বিএনপির হয়ে লড়বেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাগুরা দুটি আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের গুলশান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, মাগুরা-১ (শ্রীপুর, সদর) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মনোয়ার হোসেন খান এবং মাগুরা-২ ( শালিখা, মহম্মদপুর) আসনে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়ে।
এদিকে প্রার্থী ঘোষণার পরপরই জেলাজুড়ে দলটির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। কিছু জায়গায় মিষ্টি বিতরণের খবরও পাওয়া গেছে।
প্রার্থীতা ঘোষণার পরে ফেসবুকে এক বার্তায় মনোয়ার হোসেন খান বলেন, প্রিয় মাগুরাবাসী মিষ্টি বিতরণ, আনন্দ মিছিল করবেন না। রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের কটাক্ষ করে মন্তব্য বা ফেসবুক পোস্ট করা থেকে বিরত থাকবেন। কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, আমরা মিলেমিশে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করবো- এটা আমাদের সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
অন্যদিকে অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী বলেছেন, আগামীর ভোট যুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করে মাগুরাকে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক জেলা বিনির্মাণ করতে হবে। সবাই শান্ত থাকুন, কোনো মিছিল নয়- ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/জিকেএস