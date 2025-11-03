চাঁদপুরে ধানের শীষ পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
এতে চাঁদপুরে ৫টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন, চাঁদপুর-১ (কচুয়া) সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. জালাল উদ্দিন।]ৎ
এছাড়া চাঁদপুর-৩ (সদর ও হাইমচর) জেলা বিএনপি সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ। চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) মো. হারুনুর রশিদ, চাঁদপুর-৫ (শাহরাস্তি-হাজীগঞ্জ) ইঞ্জিনিয়ার মো. মমিনুল হক।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/এএসএম