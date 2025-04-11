যে কারণে ৬৩ আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি

প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
যে কারণে ৬৩ আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তবে ৩০০ আসনের মধ্যে ৬৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। যে ৬৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি তার একটি বড় অংশ মিত্র দল ও জোটের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক সূত্র জানায়, বিএনপির আসন ভাগাভাগি নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও কয়েকটি ইসলামপন্থি দলের সঙ্গে। এসব দলের জন্যই কয়েকটি আসন খালি রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যে ৬৩ আসন খালি রাখলো বিএনপি

তবে কেবল মিত্রদের জন্যই নয়, কিছু আসনে স্থানীয় পর্যায়ে একাধিক প্রার্থী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এসব এলাকায় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রার্থিতা নিয়ে সমঝোতা না হওয়ায় এখনই প্রার্থী চূড়ান্ত করা যায়নি বলে বিএনপির একাধিক নেতা জানিয়েছেন।

বিএনপির জোটভুক্ত একটি দলের কয়েকজন নেতা জানান, তাদের কিছু আসনে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে বিএনপি আগে থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিল। এখন তারা আশা করছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে আসন সমঝোতার আলোচনা শুরু হবে খুব শিগগির।

সোমবার ২৩৭ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, যেসব আসন এখনো ফাঁকা রয়েছে, সেসব আসনে আমাদের দলের নেতা কিংবা মিত্রদলের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। প্রয়োজনে ঘোষিত প্রার্থী তালিকাতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

ঘোষিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসন থেকে প্রার্থী হবেন। এখন দেখার বিষয়, খালি রাখা ওই ৬৩ আসনের কয়টি শেষ পর্যন্ত মিত্রদের হাতে যায়, আর কয়টি সমাধান হয় দলের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার মাধ্যমে।

চূড়ান্ত না হওয়া আসনগুলো হলো

ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-৫, নীলফামারী-১ ও ৩, লালমনিরহাট-২, বগুড়া-২, নওগাঁ-৫, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-১, পাবনা-১, ঝিনাইদহ-১, ২ ও ৪, যশোর-৫, নড়াইল-২, বাগেরহাট-১, ২ ও ৩, খুলনা-১, পটুয়াখালী-২ ও ৩, বরিশাল-৩, ঝালকাঠি-১, পিরোজপুর-১, টাঙ্গাইল-৫, ময়মনসিংহ-৪ ও ১০, কিশোরগঞ্জ-১ ও ৫, মানিকগঞ্জ-১, মুন্সিগঞ্জ-৩, ঢাকা-৭, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮ ও ২০, গাজীপুর-১ ও ৬, নরসিংদী-৩, নারায়ণগঞ্জ-৪, রাজবাড়ী-২, ফরিদপুর-১, মাদারীপুর-২, সুনামগঞ্জ-২ ও ৪, সিলেট-৪ ও ৫, হবিগঞ্জ-১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৬, কুমিল্লা-২ ও ৭, লক্ষ্মীপুর-১ ও ৪, চট্টগ্রাম-৩, ৬, ৯, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং কক্সবাজার-২।

২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা

পঞ্চগড়-১: ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জমির ও পঞ্চগড়-২: ফরহাদ হোসেন আজাদ।

ঠাকুরগাঁও–১: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ঠাকুরগাঁও-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও ঠাকুরগাঁও-৩: মো. জাহিদুর রহমান জাহিদ।

দিনাজপুর–১: মো. মনজুরুল ইসলাম, দিনাজপুর-২: মো. সাদিক রিয়াজ, দিনাজপুর-৩: বেগম খালেদা জিয়া, দিনাজপুর–৪: মো.আখতারুজ্জামান মিয়াঁ, দিনাজপুর–৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও দিনাজপুর-৬: অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

নীলফামারী-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), নীলফামারী-২: এ এইচ মো. সাইফুল্লাহ রুবেল, নীলফামারী-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও নীলফামারী–৪: মো. আব্দুল গফুর সরকার।

লালমনিরহাট-১: মো. হাসান রাজীব প্রধান, লালমনিরহাট-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও লালমনিরহাট–৩: আসাদুল হাবিব দুলু।

রংপুর-১: মো. মোকাররম হোসেন সুজন, রংপুর-২: মোহাম্মদ আলী সরকার, রংপুর-৩: মো. সামসুজ্জামান সামু, রংপুর-৪: মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা, রংপুর-৫: মো. গোলাম রব্বানী ও রংপুর-৬: মো. সাইফুল ইসলাম।

কুড়িগ্রাম-১: সাইফুল ইসলাম রানা, কুড়িগ্রাম-২: মো. সোহেল হোসেন কায়কোবাদ, কুড়িগ্রাম-৩: তাজভীর উল ইসলাম ও কুড়িগ্রাম-৪: মো. আজিজুর রহমান।

গাইবান্ধা-১: খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী, গাইবান্ধা-২: মো. আনিসুজ্জামান খান বাবু, গাইবান্ধা-৩: অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক, গাইবান্ধা-৪: মোহাম্মদ শামীম কায়সার ও গাইবান্ধা- ৫: মো. ফারুক আলম সরকার।

জয়পুরহাট-১: মো. মাসুদ রানা প্রধান ও জয়পুরহাট-২: আব্দুল বারী।

বগুড়া-১: কাজী রফিকুল ইসলাম, বগুড়া-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), বগুড়া-৩: আব্দুল মুহিত তালুকদার, বগুড়া-৪: মো. মোশারফ হোসেন, বগুড়া-৫: গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ, বগুড়া-৬: তারেক রহমান ও বগুড়া-৭: বেগম খালেদা জিয়া।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: মো. সাজাহান মিয়াঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২: মো. আমিনুল ইসলাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: মো. হারুনর রশিদ।

নওগাঁ-১: মো. মোস্তাফিজুর রহমান, নওগাঁ- ২: মো. সামসুজোহা খান, নওগাঁ-৩: মো. ফজলে হুদা বাবুল, নওগাঁ-৪: ইকরামুল বারী টিপু, নওগাঁ-৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও নওগাঁ-৬: শেখ মো. রেজাউল ইসলাম।

রাজশাহী-১: মো. শরীফ উদ্দীন, রাজশাহী-২: মো. মিজানুর রহমান মিনু, রাজশাহী-৩: মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন, রাজশাহী-৪: ডি এম ডি জিয়াউর রহমান, রাজশাহী-৫: নজরুল ইসলাম ও রাজশাহী-৬: আবু সাঈদ চাঁদ।

নাটোর-১: ফারজানা শারমিন, নাটোর-২: রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও নাটোর-৪: মো. আব্দুল আজিজ।

সিরাজগঞ্জ- ১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), সিরাজগঞ্জ-২: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সিরাজগঞ্জ-৩: ভিপি আয়নুল হক, সিরাজগঞ্জ-৪: এম আকবর আলী, সিরাজগঞ্জ-৫: মো. আমিরুল ইসলাম খান ও সিরাজগঞ্জ-৬: এম এ মুহিত।

পাবনা-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), পাবনা-২: এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, পাবনা-৩: মো. হাসান জাফির তুহিন, পাবনা-৪: হাবিবুর রহমান হাবিব ও পাবনা-৫: মো.শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

মেহেরপুর-১: মাসুদ অরুন ও মেহেরপুর-২: মো. আমজাদ হোসেন।

কুষ্টিয়া–১: রেজা আহম্মেদ, কুষ্টিয়া-২: রাগীব রউফ চৌধুরী, কুষ্টিয়া-৩: মো. জাকির হোসেন সরকার ও কুষ্টিয়া-৪: সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি।

চুয়াডাঙ্গা-১: মো. শরীফুজ্জামান ও চুয়াডাঙ্গা-২: মাহমুদ হাসান খান।

ঝিনাইদহ-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঝিনাইদহ-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঝিনাইদহ-৩: মোহাম্মদ মেহেদী হাসান ও ঝিনাইদহ–৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

যশোর-১: মো. মফিকুল হাসান তৃপ্তি, যশোর-২: মোসা. সাবিরা সুলতানা, যশোর–৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, যশোর-৪: টি এস আইয়ুব, যশোর-৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও যশোর–৬: কাজী রওনকুল ইসলাম।

মাগুরা-১: মো. মনোয়ার হোসেন ও মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী,

নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম ও নড়াইল-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

বাগেরহাট-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), বাগেরহাট- ২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও বাগেরহাট- ৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

খুলনা- ১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), খুলনা-২: নজরুল ইসলাম মঞ্জু, খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল, খুলনা-৪: আজিজুল বারী হেলাল, খুলনা-৫: মোহাম্মদ আলী আসগর ও খুলনা-৬: মনিরুল হাসান বাপ্পী।

সাতক্ষীরা-১: মো. হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা-২: আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরা-৩: কাজী আলাউদ্দীন ও সাতক্ষীরা-৪: মো. মনিরুজ্জামান।

বরগুনা-১: মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা ও বরগুনা- ২: নুরুল ইসলাম মনি।

পটুয়াখালী-১: এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), পটুয়াখালী-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও পটুয়াখালী–৪: এ বি এম মোশাররফ হোসেন।

ভোলা-১: গোলাম নবী আলমগীর, ভোলা-২: মো. হাফিজ ইব্রাহীম, ভোলা-৩: মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম ও ভোলা-৪: মো. নুরুল ইসলাম নয়ন।

বরিশাল-১: জহির উদ্দিন স্বপন, বরিশাল-২: সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু, বরিশাল-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), বরিশাল-৪: মো. রাজীব আহসান, বরিশাল-৫: মো.মজিবর রহমান সরওয়ার ও বরিশাল-৬: আবুল হোসেন খান।

ঝালকাঠি-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও ঝালকাঠি-২: ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টু।

পিরোজপুর-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), পিরোজপুর-২: আহমেদ সোহেল মঞ্জুর ও পিরোজপুর-৩: মো. রুহুল আমিন দুলাল।

টাঙ্গাইল-১: ফকির মাহবুব আনাম স্বপন, টাঙ্গাইল-২: আব্দুস সালাম পিন্টু, টাঙ্গাইল-৩: এস এম ওবায়দুল হক নাসির, টাঙ্গাইল-৪: মো. লুৎফর রহমান মতিন, টাঙ্গাইল-৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), টাঙ্গাইল-৬: মো. রবিউল আউয়াল লাবলু, টাঙ্গাইল-৭: আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী ও টাঙ্গাইল-৮: আহমেদ আজম খান।

জামালপুর–১: এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, জামালপুর-২: এ ই সুলতান মাহমুদ বাবু, জামালপুর-৩: মো. মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জামালপুর-৪: মো. ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম ও জামালপুর-৫: শাহ মো. ওয়ারেস আলী মামুন।

শেরপুর-১: সানসিলা জেবরিন, শেরপুর-২: মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী ও শেরপুর-৩: মো. মাহমুদুল হক রুবেল।

ময়মনসিংহ-১: সৈয়দ এমরান সালেহ, ময়মনসিংহ-২: মোতাহের হোসেন তালুকদার, ময়মনসিংহ-৩: এম ইকবাল হোসেইন, ময়মনসিংহ-৪: (স্থগিত), ময়মনসিংহ-৫: মোহাম্মদ জাকির হোসেন, ময়মনসিংহ- ৬: মো. আখতারুল আলম, ময়মনসিংহ–৭: ডা. মো. মাহবুবুর রহমান, ময়মনসিংহ-৮: লুতফুল্লাহেল মাজেদ, ময়মনসিংহ-৯: ইয়াসের খাঁন চৌধুরী, ময়মনসিংহ-১০: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও ময়মনসিংহ-১১: ফকর উদ্দিন আহমেদ।

নেত্রকোনা-১: ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, নেত্রকোনা-২: মো. আনোয়ারুল হক, নেত্রকোনা-৩: রফিকুল ইসলাম হিলালী, নেত্রকোনা-৪: মো. লুৎফুজ্জামান বাবর ও নেত্রকোনা-৫: মো. আবু তাহের তালুকদার।

কিশোরগঞ্জ-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), কিশোরগঞ্জ-২: অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দিন, কিশোরগঞ্জ-৩: ড. ওসমান ফারুক, কিশোরগঞ্জ-৪: অ্যাডভোকেট মো. ফজলুর রহমান, কিশোরগঞ্জ-৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও কিশোরগঞ্জ-৬: মো. শরীফুল আলম।

মানিকগঞ্জ-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), মানিকগঞ্জ-২: মঈনুল ইসলাম খাঁন ও মানিকগঞ্জ-৩: আফরোজা খান রিতা।

মুন্সিগঞ্জ-১: শেখ মো. আবদুল্লাহ, মুন্সিগঞ্জ-২: মিজানুর রহমান সিনহা ও মুন্সিগঞ্জ-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

ঢাকা-১: খন্দকার আবু আশফাক, ঢাকা-২: আমান উল্লাহ আমান, ঢাকা-৩: গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা-৪: তানভীর আহমেদ রবিন, ঢাকা-৫: নবী উল্লাহ নবী, ঢাকা-৬: ইশরাক হোসেন, ঢাকা-৭: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা-৮: মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-৯: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা- ১০: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা-১১: এম এ কাইয়ুম, ঢাকা-১২: সাইফুল আলম নীরব, ঢাকা-১৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা-১৪: সানজিদা ইসলাম তুলি, ঢাকা-১৫: মো. শফিকুল ইসলাম খান, ঢাকা-১৬: আমিনুল হক, ঢাকা-১৭: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা-১৮: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ঢাকা-১৯: দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন ও ঢাকা-২০: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

গাজীপুর-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), গাজীপুর-২: এম মঞ্জুরুল করিম রনি, গাজীপুর-৩: অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, গাজীপুর-৪: শাহ রিয়াজুল হান্নান, গাজীপুর-৫: ফজলুল হক মিলন ও গাজীপুর–৬: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

নরসিংদী-১: খায়রুল কবির খোকন, নরসিংদী-২: ড. আব্দুল মঈন খান, নরসিংদী-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), নরসিংদী-৪: সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন ও নরসিংদী-৫: ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফ উদ্দিন বকুল।

নারায়ণগঞ্জ-১: মোস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া দীপু, নারায়ণগঞ্জ-২: নজরুল ইসলাম আজাদ, নারায়ণগঞ্জ-৩: মো. আজহারুল ইসলাম মান্নান, নারায়ণগঞ্জ-৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও নারায়ণগঞ্জ-৫: মো. মাসুদুজ্জামান।

রাজবাড়ী-১: আলি নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম ও রাজবাড়ী-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

ফরিদপুর-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ফরিদপুর–২: শ্যামা ওবায়েদ ইসলাম, ফরিদপুর-৩: নায়াব ইউসুফ আহমেদ ও ফরিদপুর-৪: শহীদুল ইসলাম বাবুল,

গোপালগঞ্জ-১: মো. সেলিমুজ্জামান মোল্ল্যা, গোপালগঞ্জ–২: ডা. কে এম বাবর আলী ও গোপালগঞ্জ–৩: এস এম জিলানী।

মাদারীপুর-১: কামাল জামান মোল্লা, মাদারীপুর-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও মাদারীপুর-৩: আনিসুর রহমান।

শরীয়তপুর-১: সাইদ আহমেদ আসলাম, শরীয়তপুর-২: মো. শফিকুর রহমান কিরণ ও শরীয়তপুর–৩: মিয়াঁ নুরুদ্দিন আহমেদ অপু।

সুনামগঞ্জ-১: আনিসুল হক, সুনামগঞ্জ-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), সুনামগঞ্জ-৩: মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ, সুনামগঞ্জ-৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও সুনামগঞ্জ–৫: কলিম উদ্দিন মিলন।

সিলেট-১: খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী, সিলেট- ২: মোছা. তাহসিনা রুশদীর, সিলেট-৩: মোহাম্মদ আবদুল মালিক, সিলেট-৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), সিলেট-৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও সিলেট-৬: এমরান আহমেদ চৌধুরী।

মৌলভীবাজার-১: নাসির উদ্দিন আহমেদ মীঠু, মৌলভীবাজার-২: সওকত হোসেন সকু, মৌলভীবাজার-৩: নাসের রহমান ও মৌলভীবাজার-৪: মো. মজিবর রহমান চৌধুরী।

হবিগঞ্জ-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), হবিগঞ্জ–২: আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান জীবন, হবিগঞ্জ-৩: আলহাজ মো. জি কে গউস ও হবিগঞ্জ-৪: এস এম ফয়সাল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১: এম এ হান্নান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৩: মো. খালেদ হোসেন মাহবুব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪: মুশফিকুর রহমান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: মো. আব্দুল মান্নান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

কুমিল্লা-১: ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, কুমিল্লা-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), কুমিল্লা-৩: কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ, কুমিল্লা-৪: মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, কুমিল্লা-৫: মো. জসিম উদ্দিন, কুমিল্লা-৬: মো. মনিরুল হক চৌধুরী, কুমিল্লা-৭: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), কুমিল্লা-৮: জাকারিয়া তাহের, কুমিল্লা-৯: মো. আবুল কালাম, কুমিল্লা-১০: মো. আব্দুল গফুর ভূঁইয়া ও কুমিল্লা- ১১: মো. কামরুল হুদা।

চাঁদপুর-১: আ ন ম এহসানুল হক মিলন, চাঁদপুর-২: মো. জালাল উদ্দিন, চাঁদপুর-৩: শেখ ফরিদ আহমেদ, চাঁদপুর-৪: মো. হারুনুর রশিদ ও চাঁদপুর-৫: মো. মমিনুল হক।

ফেনী-১: বেগম খালেদা জিয়া, ফেনী-২: জয়নাল আবেদীন ও ফেনী-৩: আব্দুল আউয়াল মিন্টু।

নোয়াখালী-১: এ এম মাহবুব উদ্দিন, নোয়াখালী-২: জয়নাল আবেদীন ফারুক, নোয়াখালী-৩: মো. বরকত উল্লাহ বুলু, নোয়াখালী-৪: মো. শাহজাহান, নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ও নোয়াখালী-৬: মোহাম্মদ মাহবুবের রহমান শামীম।

লক্ষ্মীপুর-১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), লক্ষ্মীপুর-২: মো. আবুল খায়ের ভূঁইয়া, লক্ষ্মীপুর-৩: মো. শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও লক্ষ্মীপুর-৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি)।

চট্টগ্রাম-১: নুরুল আমিন (চেয়ারম্যান), চট্টগ্রাম-২: সরওয়ার আলমগীর, চট্টগ্রাম-৩: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), চট্টগ্রাম-৪: কাজী সালাউদ্দিন, চট্টগ্রাম-৫: মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম-৬: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), চট্টগ্রাম-৭: হুম্মম কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৮: এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম-৯: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), চট্টগ্রাম–১০: আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১১: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), চট্টগ্রাম–১২: মোহাম্মদ এনামুল হক, চট্টগ্রাম-১৩: সরওয়ার জামাল নিজাম, চট্টগ্রাম-১৪: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), চট্টগ্রাম-১৫: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি) ও চট্টগ্রাম-১৬: মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা।

কক্সবাজার-১: সালাহউদ্দিন আহমেদ, কক্সবাজার-২: (প্রার্থী ঘোষণা হয়নি), কক্সবাজার-৩: লুৎফুর রহমান কাজল ও কক্সবাজার-৪: শাহজাহান চৌধুরী।

খাগড়াছড়ি: আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া।

রাঙ্গামাটি: দীপেন দেওয়ান।

বান্দরবান: সাচিং প্রু।

