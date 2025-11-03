  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় ধানের শীষ পেলেন যারা

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এতে নেত্রকোনার পাঁচটি আসনে বিএনপির পাঁচ নেতার নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মনোনয়ন প্রাপ্তরা হলেন, নেত্রকোনা-১ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, নেত্রকোনা-২ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার মো. আনোয়ারুল হক।

নেত্রকোনা-৩ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালী, নেত্রকোনা-৪ আসনে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর এবং নেত্রকোনা আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের তালুকদার।

