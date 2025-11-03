  2. দেশজুড়ে

সিলেটের চার আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটের চার আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে চারটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

চারটি আসনে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা হলেন সিলেট-১ আসনে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদীর, সিলেট-২ আসনে তাহসীনা রুশদীর লুনা, সিলেট-৩ আসনে এমএ মালিক ও সিলেট-৬ আসনে এমরান আহমদ চৌধুরী। তবে সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।