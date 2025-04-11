চাঁদপুরে মনোনয়ন বঞ্চিত হান্নানের সমর্থকদের বিক্ষোভ, সড়কে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:১৫ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানের ক্ষুব্ধ সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

সোমবার (৩ অক্টোবর) রাতে ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন তারা। পরে বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে থানার মোড়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দুর্দিনের সাহসী সংগঠক এম এ হান্নানকে দল মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূল নেতাকর্মীরা গভীরভাবে হতাশ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আমরা আহ্বান জানাই, তৃণমূলের এই দাবিকে সম্মান জানিয়ে তাকেই পুনরায় মনোনয়ন দেওয়া হোক। এসময় তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দল থেকে তাকে মনোনয়ন না দেওয়া হলে আমাদের আন্দোলন চলবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক মেয়র মঞ্জিল হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আমানত গাজী, উপজেলা যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন শিপন, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নান্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক খান ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমির হোসেন খসরু মোল্লা ও নজরুল ইসলাম পাটোয়ারী, সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল হোসেন, পৌর যুবদলের সভাপতি ইমাম হোসেন পাটোয়ারী, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও প্যানেল চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি মেহেদী হাসান মঞ্জুর, সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফ চৌধুরী শাওন প্রমুখ।

ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, বিএনপির এক গ্রুপের লোকজন টায়ার জ্বালিয়ে সড়কে বিক্ষোভ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। পুরোপুরি পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে রয়েছে।

শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/জিকেএস

