  2. রাজনীতি

মনোনয়নবঞ্চিত দুদু, তালিকায় নেই সালাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
মনোনয়নবঞ্চিত দুদু, তালিকায় নেই সালাম
ছবিতে শামসুজ্জামান দুদু ও আব্দুস সালাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৩৭টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিএনপি। তবে সেই প্রাথমিক তালিকায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালামের নাম নেই।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শামসুজ্জামান দুদু চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। এ আসনে মো. শরীফুজ্জামানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দুদু চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছরের জুনের সপ্তম জাতীয় নির্বাচনেও তিনি ওই আসন থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ঢাকা-১৩ আসনে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন আব্দুস সালাম। আসনটি মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরে বাংলানগর থানার আংশিক নিয়ে গঠিত। তবে প্রাথমিক তালিকায় এ আসনে এখনো কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি।

এমওএস/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।