চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির মনোনয়ন পেলেন শরীফ-বাবু

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির মনোনয়ন পেলেন শরীফ-বাবু
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুই আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।
চুয়াডাঙ্গা-১ (সদর ও আলমডাঙ্গা) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা ও জীবননগর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন মাহমুদ হাসান খান বাবু। তিনি জেলা বিএনপির সভাপতি, উপ-কোষাধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
হুসাইন মালিক/এসআর/এমএস