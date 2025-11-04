ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ঘোষিত মনোনয়নপ্রাপ্তদের তালিকা ঘিরে উত্তাপ ছড়িয়েছে ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে। এই আসনে ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন উপজেলা বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় এই আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনকে ধানের শীষের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হন গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।
রাত ৮টার দিকে মনোনয়নবঞ্চিত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক তায়েবুর রহমান হিরণের রাজনীতি করা নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।
শহরের উত্তর বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাটবাজারস্থ দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে উত্তর জেলা ছাত্রদলের সদস্য সেলিম আজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সদস্য সচিব সুজিত কুমার দাস, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান সিরাজ, উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাজহারুল ইসলাম প্রত্যয়, কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শাহজাহান আকন্দ সুমন, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুল ইসলাম পিয়াস প্রমুখ।
এ সময় হিরণের সহধর্মিণী সাইদা মাসরুর বলেন, বিগত ১৭ বছর যাবৎ আমার স্বামী দলের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করছেন। কখনও জেলে ছিলেন, কখনও পালিয়ে বেড়িয়েছেন। দলের জন্য তিনি সব কিছু উৎসর্গ করেছেন। জুলাই আন্দোলনে আমার স্বামী ছিলেন কারাগারে, আমি মেয়েকে নিয়ে ছিলাম রাজপথে। এই উপজেলার সবচেয়ে ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা আমার স্বামী। সব শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে ভালোবাসে। আমার স্বামী বলে আমি এসব কথা বলছি না। জনমত যাচাই করলেই এর প্রমাণ মিলবে। অথচ বিএনপির প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয়নি। এটি নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারছে না।
গৌরীপুর পৌর বিএনপির সদস্য সচিব সুজিত চন্দ্র দাস জানান, মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করা হবে। ঘোষিত প্রার্থীর পরিবর্তন না হলে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করা হবে।
বক্তব্য জানতে ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিয়েও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাবিবুল ইসলাম খান শহিদ বলেন, দলীয় মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসাইনের নির্দেশনা ব্যতীত কাউকে আনন্দ মিছিল না করার অনুরোধ করা হয়েছে। আমরা চাচ্ছি, দলীয় সীদ্ধান্তে দেওয়া প্রার্থী নির্বাচিত হোক।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএমএ