মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রার্থী ঘোষণা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাসুদ অরুণ, এবং মেহেরপুর-২ আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এদিকে নাম ঘোষণার পরপরই বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও উৎসবের আমেজ দেখা গেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীরা মিষ্টি বিতরণ, স্লোগানে মুখর করে তোলেন শহরের প্রধান সড়কগুলো।
মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই ঘোষণার অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ায় নতুন উদ্যমে নির্বাচনি মাঠে নামতে পারবো।
আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/এমএস