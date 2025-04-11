ময়মনসিংহের ১১ আসনের নয়টিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ময়মনসিংহের ১১টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

প্রকাশিত তালিকায় দেখা যায়, জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ময়মনসিংহ সদর- ৪ ও ময়মনসিংহ- ১০ (গফরগাঁও) আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি দলটি।

বাকি ৯ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা হলেন- ময়মনসিংহ- ১ (ধোবাউড়া-হালুয়াঘাট) সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্স, ময়মনসিংহ- ২ (ফুলপুর-তারাকান্দা) মোতাহার হোসেন তালুকদার, ময়মনসিংহ- ৩ (গৌরীপুর) এম ইকবাল হোসেন, ময়মনসিংহ- ৫ (মুক্তাগাছা) মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাবলু, ময়মনসিংহ- ৬ (ফুলবাড়ীয়া) মো. আখতারুল আলম, ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) ডা. মাহবুবুর রহমান লিটন, ময়মনসিংহ- ৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু, ময়মনসিংহ- ৯ (নান্দাইল) ইয়াসের খান, ও ময়মনসিংহ- ১১ (ভালুকা) ফকর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু।

