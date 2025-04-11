বাগেরহাট
কোনো আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি, যা বলছেন নেতাকর্মীরা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে ২৩৭টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিএনপি। তবে এখনো ৬৩টি আসনে দলটি কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। বাদ পড়া আসনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের তিনটি আসনও।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এই ঘোষণায় বাগেরহাটের তিনটি আসনের প্রার্থীদের নাম না থাকার বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবেই দেখছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।
জেলা বিএনপি নেতা ও মনোয়নপ্রত্যাশী কাজী খায়রুজ্জামান শিপন জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিগত নির্বাচনগুলোতে বাগেরহাটের চারটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন একটি আসন কমিয়ে তিনটি করে দেওয়ার পর আমরা পুনরায় চারটি আসন বহলের দাবিতে আদালতে রিট করেছি। আসন সংখ্যা নির্ধারণের সমস্যাটি এখনো আদালতে সমাধানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এরই মধ্যে দল সারাদেশে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। আমাদের আসনে জটিলতা থাকায় বাগেরহাটে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। আশা করি আমি বাগেরহাট-৩ থেকে মনোনয়ন পাবো।’
জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ও মনোনয়নপ্রত্যাশী ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘আসন নিয়ে আগামী ১০ তারিখ উচ্চ আদালত রায় ঘোষণা করবে। এ কারণেই বাগেরহাটের মনোনয়ন স্থগিত করেছে। রায়ের পর যে কোনো সময় প্রার্থী ঘোষণা করবে দল।’
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মনোনয়নপ্রত্যাশী এম এ সালাম বলেন, ‘আসন নিয়ে মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। ১০ নভেম্বর রায় ঘোষণা করবেন আদালত। আদালতের রায়ের পর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী ঘোষণা করবে।’
নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সীমানার গেজেট অনুযায়ী বর্তমান আসনের সীমানা: বাগেরহাট-১ (বাগেরহাট সদর-চিতলমারী-মোল্লাহাট),
বাগেরহাট-২ (ফকিরহাট-রামপাল-মোংলা) ও বাগেরহাট-৩ (কচুয়া-মোরেলগঞ্জ-শরণখোলা)।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। এ লক্ষ্যে আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
