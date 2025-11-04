ধানের শীষ পেয়ে আনন্দ মিছিল করতে নিষেধ করলেন শামা ওবায়েদ

ধানের শীষ পেয়ে আনন্দ মিছিল করতে নিষেধ করলেন শামা ওবায়েদ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-২ (সালথা-নগরকান্দা উপজেলা ও ভাঙ্গার আলগী এবং হামিরদী ইউনিয়ন) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম।
দলীয় মনোনয়ন পেয়ে শামা ওবায়েদ তার নিজের ফেসবুক পেজে লেখেন, আলহামদুলিল্লাহ। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় হবেই, ইনশাআল্লাহ।
পরে তিনি ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির একাধিক নেতাকে ফোন করেন। এ সময় তিনি নেতাকর্মীদের কোনো ধরনের আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।
সালথা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. আসাদ মাতুব্বর ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এদিকে, দলীয় মনোনয়ন পেয়ে গণমাধ্যমকে এক প্রতিক্রিয়ায় শামা ওবায়েদ বলেন, সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
তিনি আরও বলেন, এরপর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। দীর্ঘ ১৭ বছর আমার দল এবং এ দেশের মানুষ বহু কষ্ট এবং ত্যাগের বিনিময় নির্বাচনমুখী হয়েছে। আমিও সেই ত্যাগের একজন অংশীদার।
শামা ওবায়েদ বলেন, আল্লাহপাক যদি আমাকে নির্বাচিত করেন, আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক প্রয়াত ওবায়দুর রহমানের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবো।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা শুরু করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর মধ্যে ফরিদপুরে চার আসনের মধ্যে তিনটি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়।
এন কে বি নয়ন/এএমএ