পিরোজপুরে তিনটির মধ্যে দুটিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
পিরোজপুরের তিনটি সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তাদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

পিরোজপুর-২ (ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও নেছারাবাদ) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহমেদ সোহেল মঞ্জুর সুমন। এছাড়া পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক রুহুল আমিন দুলালকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

