বগুড়া ৬ ও ৭
তারেক রহমান-খালেদা জিয়ার মনোনয়নে নেতাকর্মীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করার ঘোষণায় স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বগুড়া-৬ (সদর) আসনে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাহজাহানপুর) আসনে চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন—দলের পক্ষ থেকে এমন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই বগুড়াজুড়ে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর পরপরই বগুড়ায় তাৎক্ষণিক আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করে জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো।
শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান হওয়ায় বরাবরই বগুড়া বিএনপির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ১৯৯১ সাল থেকে এই জেলার দুটি আসনে (বগুড়া-৬ ও বগুড়া-৭) নির্বাচন করে আসছেন এবং কখনো পরাজিত হননি। ঐতিহ্যবাহী এই নির্বাচনী এলাকায় এবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার পুত্র তারেক রহমানের মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ায় নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে।
মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশার নেতৃত্বে এক আনন্দ মিছিল দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সাতমাথা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে রেজাউল করিম বাদশা এই মনোনয়নকে ‘বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষের জন্য খুশির সংবাদ’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘এই খবর পাওয়ার পরপরই তারেক রহমানকে টেলিফোন করে বগুড়াবাসীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। তিনি বগুড়াবাসীর কাছে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করেছেন।’
জাউল করিম আরও বলেন, ‘ইনশাআল্লাহ আগামী নির্বাচনে সারাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে বগুড়াবাসী নির্বাচিত করবে। আমরা আশা করছি, বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে আগামীতে তারেক রহমান বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবেন এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন।’
বগুড়ার রাজনীতিতে এই জোড়া তারকার আগমন ছাড়াও জেলার অন্যান্য আসনেও বিএনপির চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) কাজী রফিকুল ইসলাম, বগুড়া-৩ (আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া) আব্দুল মুহিত তালুকদার, বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আলহাজ মোশারফ হোসেন এবং বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) গোলাম মো. সিরাজ। তবে, বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনের প্রার্থীর নাম এখনো স্থগিত রাখা হয়েছে।
এসআর