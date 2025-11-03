দিনাজপুর-৬
পৈতৃক ভূমিতে ধানের শীষ নিয়ে লড়বেন ডা. জাহিদ
দিনাজপুর-৬ (নবাবগঞ্জ-বিরামপুর-হাকিমপুর-ঘোড়াঘাট) সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন।
ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ও ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
ডা. জাহিদের জন্ম ১৯৬০ সালের ২৫ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে। তার পৈতৃক নিবাস দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের মতিহারা গ্রামে।
তার বাবা মরহুম জাফর আলী সরকার ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী। তিনি বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মা বেগম জেবুন নেসাও ছিলেন একজন শিক্ষিকা।
জাহিদ হোসেন ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ কলেজ অফ পিজিশিয়ানস্ অ্যান্ড সার্জনস্ থেকে এফসিপিএস ডিগ্রি, ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউরোলজিতে এমএস ডিগ্রি, ২০০৪ সালে কলেজ অফ ফিজিমিয়ানস্ অ্যান্ড সার্জনস্, পাকিস্তান থেকে এফসিপিএস এবং ২০০৬ সালে রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্, এডিনবার্গ, যুক্তরাজ্য থেকে এফআরসিপি ফেলোশিপ অর্জন করেন।
আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তিনি একাধিকবার রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেন।
ডা. জাহিদ হোসেন ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনে মনোনয়ন পাওয়ার নিয়েও আলোচনায় ছিলেন। ওই আসনটিতে আবু ওয়াহাব আখন্দ ওয়ালিদকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।
