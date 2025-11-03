  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৭:৩১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা
এম এ হান্নান, খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, আব্দুল মান্নান, মুশফিকুর রহমান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৬টি আসনের মধ্যে ৪টিতে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। বাকী দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

দলের মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) এ পেয়েছেন নাসিরনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনে পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মুশফিকুর রহমান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) নবীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল মান্নান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল ও আশুগঞ্জ) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপি কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। তবে গুঞ্জন রয়েছে এই দুই আসনে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের শরীকদের ছেড়ে দিচ্ছে।

এরমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি পাচ্ছেন বলে জোর আলোচনা হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৪টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সব আসনে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর/এমএস

