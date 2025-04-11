রাঙ্গামাটিতে বিএনপির প্রার্থী দীপেন দেওয়ান

রাঙ্গামাটিতে বিএনপির প্রার্থী দীপেন দেওয়ান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশে ২৩৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ঘোষিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ২৯৯ নম্বর পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে দলটির প্রার্থী হতে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্মবিষয়ক সহ-সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান।
সোমবার (৩ নভেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ২৩৭ আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বর্তমানে কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্মবিষয়ক সহ-সম্পাদকের দায়িত্বপালন করা দীপেন দেওয়ান সাবেক যুগ্ম জেলা জজ। তিনি ২০০৬ সালে চাকরি ছেড়ে বিএনপির রাজনীতিতে এলেও চাকরিবিধির কারণে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটে দাঁড়াতে পারেননি। তবে মনোনয়ন পান তার স্ত্রী মৈত্রী চাকমা। সেবার মৈত্রী চাকমা ভোটে হেরে যান আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপংকর তালুকদারের কাছে।
বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপিতে তিনটি রাজনৈতিক বলয় থাকলেও একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন দীপেন দেওয়ান। তার নেতৃত্বাধীন অংশে রয়েছেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও রাঙ্গামাটি পৌরসভার সাবেক মেয়র সাইফুল ইসলাম ভূট্টো ও কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দিলদার হোসেনসহ অন্যরা।
দলের প্রার্থী ঘোষণার ব্যাপারে জানতে চাইলে অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান বলেন, দেশনেতা তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত। আমাকে রাঙ্গামাটি আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করায় দলের সকল নেতাকর্মীর কাছে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
আরমান খান/এফএ/জেআইএম