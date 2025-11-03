  2. দেশজুড়ে

শেরপুরের ৩ আসনে ধানের শীষ পেলেন যারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরের ৩ আসনে ধানের শীষ পেলেন যারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর তিন আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার (৩ নভেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

ঘোষণা অনুযায়ী, শেরপুর-১ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা, শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম চৌধুরী, শেরপুর -৩ (শ্রীবরদী- ঝিনাইগাতী) মাহমুদুল হক রুবেলের নাম ঘোষণা করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা ২০১৮ সালে ধানের শীষ প্রতীকে লড়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম চৌধুরী প্রয়াত সাবেক হুইপ জাহেদ আলী চৌধুরীর ছেলে ও মাহমুদুল হক রুবেল শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতী) আসন থেকে তিন বার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত ডা. সিরাজুল হকের ছেলে।

মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।