হাসনাত আবদুল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মঞ্জুরুল আহসান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্তভাবে দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তালিকায় দেখা গেছে, শেখ হাসিনার পতন আন্দোলনের সম্মুখ সারির নেতা ও এরপর গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির কেন্দ্রীয় অনেক নেতার জন্মস্থান এলাকায় প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি। এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর এলাকা কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি ও কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী জাগো নিউজকে বলেন, ‘মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া দল আমাকে মূল্যায়ন করেছে। এখন এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না।’
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এএসএম