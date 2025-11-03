  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জে তিন আসনের দুটিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জে তিন আসনের দুটিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
মঈনুল ইসলাম খান শান্ত ও আফরোজা খানম রিতা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার তিন আসনের মধ্যে দুটি আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। তবে বাকি একটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি দলটি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ঘোষণা দেন।

ঘোষণা অনুযায়ী, মানিকগঞ্জ-২ (সিঙ্গাইর ও হরিরামপুর) আসনে মঈনুল ইসলাম খান শান্ত। মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আফরোজা খানম রিতার নাম ঘোষণা করা হয়। তবে ঘোষণা করা হয়নি মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয়) আসনের প্রার্থীর নাম।

মো সজল আলী/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।