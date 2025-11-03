মানিকগঞ্জে তিন আসনের দুটিতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ জেলার তিন আসনের মধ্যে দুটি আসনে সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। তবে বাকি একটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি দলটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই ঘোষণা দেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, মানিকগঞ্জ-২ (সিঙ্গাইর ও হরিরামপুর) আসনে মঈনুল ইসলাম খান শান্ত। মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আফরোজা খানম রিতার নাম ঘোষণা করা হয়। তবে ঘোষণা করা হয়নি মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয়) আসনের প্রার্থীর নাম।
মো সজল আলী/কেএইচকে/এমএস