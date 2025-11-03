  2. রাজনীতি

ঢাকা-১২ আসন

সাইফুল আলম নিরবকে বিএনপির মনোনয়ন, স্থানীয়দের মিষ্টিমুখ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৯ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি থেকে সাইফুল আলম নিরবকে মনোনয়ন দেওয়ায় স্থানীয় যুবদল নেতাকর্মীরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মুখে মিষ্টি তুলে দেন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসনে (তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল-হাতিরঝিল-শেরেবাংলা নগর) বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সাইফুল আলম নিরবের মনোনয়ন প্রাপ্তির ঘোষণায় আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড আহ্বায়ক ফেরদৌস আহমেদের নেতৃত্বে স্থানীয় যুবদল নেতাকর্মীরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মুখে মিষ্টি তুলে দেন।

ইস্কাটন রোড, বিয়াম রোডসহ আশপাশের দোকানপাট, হকার ও সাধারণ মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে তারা আনন্দ ভাগাভাগি করেন।

স্থানীয় যুবদল নেতা ফেরদৌস আহমেদ বলেন, সাইফুল আলম নিরব ভাই আমাদের প্রেরণা। তার মনোনয়ন পাওয়াতে আমরা নতুন উদ্দীপনায় মাঠে নেমেছি। জনগণ ধানের শীষে ভোট দিয়ে তাকে বিজয়ী করবে, ইনশাআল্লাহ।

কেএইচ/এএমএ

