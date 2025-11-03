  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটের দুটি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে লালমনিরহাট জেলার তিনটি আসনের মধ্যে দুইটিতে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের নাম ঘোষণা করেন।

ঘোষিত তালিকায় লালমনিরহাট-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন পেয়েছেন ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

অপরদিকে, লালমনিরহাট-৩ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও লালমনিরহাট জেলা শাখার সভাপতি।

দুলু ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবেও পরিচিত।

তবে জেলার গুরুত্বপূর্ণ লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনের প্রার্থীর নাম এই দফায় ঘোষণা করা হয়নি।

