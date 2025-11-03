পটুয়াখালীতে মনোনয়ন পেলেন আলতাফ-মোশাররফ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার দুটি আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে।
পটুয়াখালী-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী।
এছাড়াও পটুয়াখালী-৪ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন।
তবে পটুয়াখালী-২ ও পটুয়াখালী-৩ আসনে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এএইচ/এমএস