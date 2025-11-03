ঢাকা-২
আমানউল্লাহ আমানের হাতে ধানের শীষ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার ২০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৩টিতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। যার মধ্যে ঢাকা-২ (কেরানীগঞ্জ) আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ভোটে লড়বেন আমানউল্লাহ আমান। তিনি বর্তমানে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন।
আমানউল্লাহ আমান ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নে ঢাকা-৩ আসন থেকে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোস্তফা মোহসীন মন্টুকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে আওয়ামী লীগের শাহজাহানকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নসরুল হামিদকে পরাজিত করে পুনরায় বিজয়ী হন।
১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে আমান প্রথমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। পুনরায় তার দল সরকার গঠন করার পর তাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যা তিনি ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সাল পর্যন্ত পালন করেন।
ছাত্রদলে যোগদানের মাধ্যমে রাজনীতিতে আসা আমান বিএনপির ঢাকা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। নব্বইয়ের আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৯০-৯১ মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল নেতা হিসেবে সহ-সভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হন আমান।
আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া-৬ আসন থেকে প্রার্থী হবেন। তবে ঘোষিত প্রার্থী তালিকা পরিবর্তন হতে পারে বলে জানান মির্জা ফখরুল।
তারেক রহমান এবারই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়বেন। ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দেশ ছাড়ার পর দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন।
ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, ঢাকা-৩ আসন থেকে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা-৬ আসনে ইশরাক হোসেন, ঢাকা-১২ আসনে সাইফুল আলম নিরবের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।
