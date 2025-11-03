যশোরে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যশোর জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, যশোর-১ (শার্শা) আসনে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মফিকুল হাসান তৃপ্তি, যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি সাবিরা নাজমুল মুন্নী, যশোর-৩ (সদর) আসনে সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত তরিকুল ইসলামের ছেলে বিএনপির তরুণ নেতা অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, যশোর-৪ (অভয়নগর-বাঘারপাড়া) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও দলীয় নেতা টিএস আইয়ুব এবং যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রওনক জাহান শ্রাবণ মনোনয়ন পেয়েছেন।
তবে যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনের প্রার্থীর বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
