সিলেট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহমিনা

সিলেট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহমিনা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২৩৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে সিলেট-২ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন নিখোঁজ নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তাহমিনা রুশদির লুনা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মির্জা ফখরুল বলেন, আসন্ন নির্বাচনে সিলেট-২ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহমিনা রুশদির লুনা। তবে ঘোষিত তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত রয়েছেন।
কেএইচ এমএএইচ/এএসএম