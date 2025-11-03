  2. রাজনীতি

সিলেট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহমিনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
তাহমিনা রুশদির লুনা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ২৩৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে সিলেট-২ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন নিখোঁজ নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তাহমিনা রুশদির লুনা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মির্জা ফখরুল বলেন, আসন্ন নির্বাচনে সিলেট-২ আসন থেকে ভোটের মাঠে লড়বেন নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহমিনা রুশদির লুনা। তবে ঘোষিত তালিকা পরিবর্তন হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকরা উপস্থিত রয়েছেন।

কেএইচ এমএএইচ/এএসএম

