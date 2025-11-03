  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে ৬ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীতে ৬ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।

এতে নোয়াখালীর ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে সবগুলোতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

নোয়াখালী-১ (চাটখিল-সোনাইমুড়ী) আসনে ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে জয়নুল আবদীন ফারুক, নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে বরকত উল্লা বুলু।

আরও পড়ুন:
২৩৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী যারা

নোয়াখালী-৪ (সদর-সূবর্ণচর) আসনে মোহাম্মদ শাহজাহান, নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট ও সদরের আংশিক) আসনে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ও নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে মাহবুবের রহমান শামীম।

ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।