নোয়াখালীতে ৬ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

নোয়াখালীতে ৬ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার ( ৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন।
এতে নোয়াখালীর ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে সবগুলোতে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
নোয়াখালী-১ (চাটখিল-সোনাইমুড়ী) আসনে ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে জয়নুল আবদীন ফারুক, নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে বরকত উল্লা বুলু।
আরও পড়ুন:
২৩৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী যারা
নোয়াখালী-৪ (সদর-সূবর্ণচর) আসনে মোহাম্মদ শাহজাহান, নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট ও সদরের আংশিক) আসনে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ও নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে মাহবুবের রহমান শামীম।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর/এএসএম