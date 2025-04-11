হবিগঞ্জের ৪ আসনের তিনটিতে ধানের শীষ পেলেন যারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে হবিগঞ্জের একটি আসন ফাঁকা রেখে বাকি তিনটিতে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।
ঘোষণা অনুযায়ী, হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ডা. সাখাওয়াত হাসান জীবন, হবিগঞ্জ-৩ (সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ ও হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট-মাধবপুর) আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সৈয়দ মো. ফয়সালকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
তবে ফাঁকা রাখা হয়েছে হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ ও বাহুবল) আসনটি। গুঞ্জন রয়েছে, এ আসনে ড. রেজা কিবরিয়া বিএনপির হয়ে লড়তে পারেন।
প্রার্থীতা ঘোষণার পর সামাজিক মাধ্যমে হবিগঞ্জ-২ আসনের প্রার্থী ডা. সাখাওয়াত হাসান জীবন নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, সবার প্রতি অনুরোধ- দেশ ও এলাকার উন্নয়নের জন্য ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন। কোনো ধরনের আনন্দ মিছিল বা মিষ্টি বিতরণ করবেন না।
হবিগঞ্জ-৪ আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কিছুক্ষণ আগে দলের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাই। আমরা দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবো এবং ঐক্যবদ্ধ থাকব।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/কেএইচকে/জেআইএম